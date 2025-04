Tennis Carrara sogna con Musetti Il tifo di casa per il derby con Berrettini

Carrara, 9 aprile 2025 – Carrara fa il tifo per il suo Lorenzo. E’ cominciato il conto alla rovescia per una partitissima da non perdere: il derby di Montecarlo, con Musetti che giovedì 10 aprile affronterà Matteo Berrettini agli ottavi di finale. Il 23enne di Carrara ha raggiunto gli ottavi nel terzo Atp 1000 di stagione. Musetti, numero 16 del ranking e numero 13 del torneo, due anni fa si era spinto fino a quarti fermato poi da Jannik Sinner. E’ reduce dalla rimonta 1-6 7-5 6-2 in 2h19’ di gioco con il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, battuto per la prima volta in tre confronti. "Sono bravo a vincere sporcandomi le mani – ha detto Musetti dopo la vittoria ai sedicesimi di finale – È un derby, ma è bello avere la possibilità di affrontare un amico, un giocatore che rispetto veramente tanto e che come me è uscito da un periodo difficile. Lanazione.it - Tennis, Carrara sogna con Musetti. Il tifo di casa per il derby con Berrettini Leggi su Lanazione.it , 9 aprile 2025 –fa ilper il suo Lorenzo. E’ cominciato il conto alla rovescia per una partitissima da non perdere: ildi Montecarlo, conche giovedì 10 aprile affronterà Matteoagli ottavi di finale. Il 23enne diha raggiunto gli ottavi nel terzo Atp 1000 di stagione., numero 16 del ranking e numero 13 del torneo, due anni fa si era spinto fino a quarti fermato poi da Jannik Sinner. E’ reduce dalla rimonta 1-6 7-5 6-2 in 2h19’ di gioco con il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, battuto per la prima volta in tre confronti. "Sono bravo a vincere sporcandomi le mani – ha dettodopo la vittoria ai sedicesimi di finale – È un, ma è bello avere la possibilità di affrontare un amico, un giocatore che rispetto veramente tanto e che come me è uscito da un periodo difficile.

Tennis, Carrara sogna con Musetti. Il tifo di casa per il derby con Berrettini. Chi è Lorenzo Musetti, la promessa del tennis che ci fa sognare. Lorenzo Musetti, il padre rivela: «Vi spiego perché ha conquistato il bronzo e il “segreto” della maglia azzurra». Musetti ko con Djokovic (4-6, 2-6), sfuma il sogno finale: l'azzurro si contenderà il bronzo con Auger-Aliassi. Parigi 2024, Musetti impresa storica con Zverev. E Paolini-Errani vedono la medaglia. Parigi 2024, Musetti: "Un onore sfoggiare il tricolore, sogno una medaglia". Ne parlano su altre fonti

Tennis, Carrara sogna con Musetti. Il tifo di casa per il derby con Berrettini - Carrara, 9 aprile 2025 – Carrara fa il tifo per ... Sta rientrando alla grande e penso sia una bella vetrina, non solo per noi, ma anche per il tennis e per il nostro movimento”. Musetti ha ironizzato ... (lanazione.it)

Musetti, capitan rimonta: "Bravo a vincere sporcandomi le mani" - Un altro successo in rimonta. Un’altra prova di carattere per Lorenzo Musetti, il 23enne di carrara che, dopo aver superato all’esordio ... (msn.com)

Tennis: Montecarlo, Musetti batte Lehecka, ora il derby con Berrettini. Fuori Cobolli - Avanti seppur con un po' di fatica Lorenzo Musetti nel torneo Atp di Montecarlo. Il 23enne di Carrara, n.16 del ranking e 13 del seeding, ha superato nei sedicesimi di finale il ceco Jiri Lehecka, ... (ansa.it)