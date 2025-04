.com - Tendenza moda escapismo: la nuova frontiera dell’evasione dalla realtà

Life&People.it Viviamo in un periodo di grande incertezza: guerre, crisi economiche, problemi ambientali, tanto che il mondo sembra un posto sempre più difficile da abitare. In questo contesto decisamente avvilente, ladell’nellasta emergendo come risposta potente e affascinante, che va ben oltre la semplice voglia di staccare. Non si tratta solo di indossare abiti costosi, ma di un fenomeno culturale che ci invita a vivere esperienze capaci di portarci lontano, esplorare mondi fantastici, immergerci in sensazioni che facciano dimenticare, almeno per un po’, le preoccupazioni quotidiane. La, infatti, non è solo marketing, ma è diventata una sorta di viaggio sensoriale, un passaggio in dimensioni che sfiorano l’immaginazione, dove il materiale è solo il punto di partenza.