Tempo in peggioramento | allerta meteo per la fascia costiera

meteo in peggioramento dal pomeriggio di oggi, mercoledì, e fino alle prime ore di domani, giovedì, con possibilità di rovesci e Temporali anche intensi più probabili sulla fascia costiera, in particolare fra il basso livornese, il basso pisano e il grossetano. Per queste zone, la. Pisatoday.it - Tempo in peggioramento: allerta meteo per la fascia costiera Leggi su Pisatoday.it Condizioniindal pomeriggio di oggi, mercoledì, e fino alle prime ore di domani, giovedì, con possibilità di rovesci erali anche intensi più probabili sulla, in particolare fra il basso livornese, il basso pisano e il grossetano. Per queste zone, la.

