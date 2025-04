Telecamere per ' pizzicare' chi passa sul rosso | parte l' installazione del nuovo dispositivo

È stato attivato un nuovo impianto semaforico a chiamata per l'attraversamento ciclo-pedonale lungo via Di Vittorio, in prossimità della rotatoria delle scuole di Bagnacavallo. L'intervento, voluto dall'amministrazione comunale, ha come obiettivo primario il miglioramento della sicurezza stradale.

