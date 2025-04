Tele-Meloni? No Tele-Schlein! Il Pd urla al regime ma a febbraio ha straripato su Rai Mediaset e La7

Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto "regime di destra". I dati di febbraio dell'Agcom, pubblicati oggi dal quotidiano di Marco Travaglio, parlano chiaro. Perfino "Il Fatto Quotidiano", non certo tacciabile di avere un atteggiamento compiacente nei confronti della destra, oggi evidenzia come tutte le "lagne" del Pd sull'occupazione delle reti tv, pubbliche e private, siano assolutamente ingiustificate. Se esiste Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto "regime di destra". I dati di febbraio dell'Agcom, pubblicati oggi dal quotidiano di Marco Travaglio, parlano chiaro. Almeno a vedere i dati sul pluralismo nell'informazione di Agcom relativi allo scorso febbraio. Dove il Pd e la sua segretaria non se la passano affatto male come presenza nei tg e nei principali talk.

