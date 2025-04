Teatro | a Trecate appuntamento comedy con Ippolita Baldini

Trecate torna la grande comicità con lo spettacolo della poliedrica Ippolita Baldini che porta sul palco del Pellico il suo spettacolo "Una Marchesa ad Assisi".Quando sembra che niente vada al proprio posto, la cosa migliore da fare è cercare di mettere a. Novaratoday.it - Teatro: a Trecate appuntamento comedy con Ippolita Baldini Leggi su Novaratoday.it Venerdì 11 aprile, alle ore 21, atorna la grande comicità con lo spettacolo della poliedricache porta sul palco del Pellico il suo spettacolo "Una Marchesa ad Assisi".Quando sembra che niente vada al proprio posto, la cosa migliore da fare è cercare di mettere a.

