Iodonna.it - Tatuaggio dell’areola dopo il tumore al seno: cosa serve sapere

Ilalpuò lasciare segni interni ed esterni in una donna, soprattutto quando è necessaria una mastectomia. In ogni caso si tratta di cicatrici che vanno lenite con le cure della medicina e quelle dell’affetto delle persone care. Ma c’è anche un modo artistico e allo stesso tempo curativo per superare questo trauma: ildell’areola mammaria. È la zona circolare pigmentata che circonda il capezzolo, di colore differente dal resto della mammella. Ne abbiamo parlato con una dermopigmentista particolarmente esperta, Sonia Di Meo.al, le nuove tecnologie per la prevenzione X Cos’è ildell’areola e perché è utile?Ildell’areola del capezzolo è un trattamento estetico che ripristina l’aspetto naturale del capezzolo e dell’areolauna mastectomia.