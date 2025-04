Ilfattoquotidiano.it - Tasse, misure per le imprese, migranti, sicurezza e squadra di ministri: cosa c’è nel nuovo contratto di governo tedesco

Quarantacinque giorni dopo le elezioni CDU, CSU e SPD hanno presentato undidi 144 pagine. I leader dei tre partiti lo hanno annunciato in una sovraffollata conferenza stampa alle 15. Per Friedrich Merz “un piano forte con il quale vogliamo far avanzare il nostro Paese” e con cui “la Germania ottiene uncapace di agire e che ha la forza di farlo”. “Vogliamo contribuire a plasmare il cambiamento nel mondo per la Germania” ha aggiunto, è “un segnale potente per la nostra Nazione” e “l’Europa può fare affidamento sulla Germania”. Gli ha fatto eco il presidente della SPD Lars Klingbeil: “Il mondo si sta orientando in modo– ha detto – Dobbiamo gettare dei ponti, tenendo insieme la società”. Anche per Markus Söder la situazione è chiara: “Il Paese deve affrontare recessione e stagnazione, minacce dall’est e guerra commerciale dall’ovest” e per questo occorre “investire, riformare, consolidare”.