Tasse invariate debito ridotto di 24 milioni e avanzo di 15 milioni | Coriano ora punta agli investimenti

avanzo complessivo di amministrazione di circa 15 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022 per oltre 4 milioni di euro, ed un avanzo libero di 2,1 milioni di euro. Un risultato che consentirà di liberare risorse per proseguire nel percorso di riqualificazione. Riminitoday.it - Tasse invariate, debito ridotto di 2,4 milioni e avanzo di 15 milioni: Coriano ora punta agli investimenti Leggi su Riminitoday.it “Abbiamo un bilancio sano con uncomplessivo di amministrazione di circa 15di euro, in crescita rispetto al 2022 per oltre 4di euro, ed unlibero di 2,1di euro. Un risultato che consentirà di liberare risorse per proseguire nel percorso di riqualificazione.

Tasse invariate, debito ridotto di 2,4 milioni e avanzo di 15 milioni: Coriano ora punta agli investimenti. Coriano, approvato il Rendiconto di gestione 2024: bilancio in salute e investimenti in arrivo. Bilancio il sindaco Piccioni: “Tasse invariate, tranne quella di soggiorno”. Investimenti per 25 milioni di euro. Ridurre le tasse si deve | Orsi & Raggi & Turrino. Ne parlano su altre fonti

