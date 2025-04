Tappa a New York per il roadshow Enav intervista al presidente Monti

York (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In questa intervista per Italpress, realizzata davanti alla Borsa di New York, Pasqualino Monti, amministratore delegato dell'Enav, illustra gli elementi chiave del nuovo piano industriale 2025-2029. All'attenzione degli investitori americani, un progetto da oltre 500 milioni di euro che punta su digitalizzazione, sviluppo internazionale e rafforzamento delle competenze professionali nel settore dell'assistenza al volo. Nell'intervista si parla anche dei progetti di crescita internazionale di Enav e di ulteriore espansione in mercati strategici. Non manca un passaggio dedicato all'attualità geopolitica ed economica: l'effetto dei dazi commerciali imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni europee, e il possibile impatto su aziende come Enav, attive nell'export di soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l'efficienza del traffico aereo.

