Tanti auguri a Jacques Villeneuve: cosa fa oggi

ne fa 54., mercoledì 9 aprile 2025, cade il compleanno dell’ex pilota canadese di Formula Uno e figlio dell’indimenticato Gilles, leggendario pilota Ferrari scomparso l’8 maggio 1982 a causa di un tragico incidente durante le qualifiche del Gran Premio di Belgio a Zolder. Scoprimaofa, a partire dalla sua casa italiana di Somma Lombardo. Il debutto in Formula Uno Il pilota canadese figlio del leggendario Gilles ha fatto il suo debutto in Formula Uno nel 1996 con la Williams, al fianco del pilota inglese Damon Hill. Un esordio in grande stile sul nuovo Circuito Albert Park a Melbourne, dove ottenne pole position e giro più veloce. Prima di approdare nella classe regina,aveva vinto la IndyCar nel 1995 e anche la 500 Miglia di Indianapolis, sempre nello stesso anno.