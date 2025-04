Tangenziale Est | chiusa la Galleria Fleming in direzione S Giovanni

Come comunicato da Roma Mobilità, da oggi, mercoledì 9 aprile, fino a venerdì 11 aprile, sarà chiusa al transito veicolare la Galleria Fleming in direzione San Giovanni, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi urgenti di rifacimento della pavimentazione all'interno della Galleria. Durante le ore di chiusura, per gli automobilisti diretti verso San Giovanni sarà obbligatoria l'uscita sulla rampa in direzione Corso Francia. Si raccomanda agli utenti della strada di prestare massima attenzione alla segnaletica presente sul tratto interessato e di considerare percorsi alternativi durante le ore notturne per evitare disagi.

