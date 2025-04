Unlimitednews.it - Tambuzzo “Grazie al Pnrr Ustica e altri borghi investono su cultura”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “al36hanno la straordinaria opportunità di attuare investimenti per l’organizzazione di grandi eventi, la restaurazione di importanti luoghili e la creazione di imprese di qualità. La domanda che ci poniamo oggi è come spendere al meglio questi fondi e cosa succederà appena finiscono: la risposta non può che essere l’attuazione di percorsi di rete. Tutti questi interventi non devono essere attuati in maniera isolata e puntiforme, ma è assolutamente necessario mettere itutti insieme per creare percorsi virtuosi di carattere regionale: vogliamo che questa rete vada oltre la scadenza dei finanziamenti e si protraggaanche ai fondi della programmazione 2021-27. Nessun borgo può combattere da solo spopolamento e oblio”. Lo ha dichiarato Lucenzo, direttore generale del progetto “Ustuml Programme” di, a Palazzo dei Normanni a Palermo, nel corso di un evento sull’investimento da oltre 44 milioni di euro nell’ambito delper finanziare 25 progetti in 36 realtà siciliane tra Comuni e isole.