Tajani | Parigi non capisce missione Roma

Tajani, replica all'irritazione di Parigi per il viaggio della premier Meloni da Trump. "Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa missione. L'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee", sottolinea Taiani. "Mi pare che la Francia di missioni ne abbia fatte tante. Noi siamo l'Italia e lavoriamo nell'interesse dell'Unione europea", risponde Tajani al ministro francese Marc Ferracci. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.30 Il ministro degli Esteri,, replica all'irritazione diper il viaggio della premier Meloni da Trump. "Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa. L'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee", sottolinea Taiani. "Mi pare che la Francia di missioni ne abbia fatte tante. Noi siamo l'Italia e lavoriamo nell'interesse dell'Unione europea", rispondeal ministro francese Marc Ferracci.

Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Tajani: “Nessun ripensamento sulla missione di Meloni negli Usa. Parigi? Non ne capisce lo spirito .... Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni. Dazi, ultime notizie. Via libera Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa. Dimon: recessione probabile. Ne parlano su altre fonti

Tajani, Parigi? Non capisce spirito della missione di Meloni - "Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa missione, l'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee. Mi pare che la Francia di missioni ne abb ... (msn.com)

Dazi, Tajani: “Gli imprenditori non scappino. Con noi mai derive anti europee” - Il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri: “Trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione europea” ... (repubblica.it)

Tajani: "Se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del pil per la Difesa come chiedono gli Usa" - "Non faremo mai parte di un governo anti-europeo", ha concluso Tajani, "per fortuna mi pare che il preisdente del Consiglio Meloni abbia sempre fatto scelte a favore dell'Unione Europea". (repubblica.it)