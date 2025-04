Tajani difende la missione di Meloni negli USA | Sostegno all' Europa

missione, l'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee. Mi pare che la Francia di missioni ne abbia fatte tante. Noi siamo l'Italia e lavoriamo nell'interesse dell'Unione europea". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato le perplessità del ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, sulla visita della premier Giorgia Meloni da Donald Trump. "Non credo proprio" ci siano ripensamenti, sulla visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti: "È giusto, tutti quanti la sostengono, anche Weber ha fatto una dichiarazione a Sostegno della missione del nostro presidente del Consiglio perché può aiutare molto l'Europa", conclude. Quotidiano.net - Tajani difende la missione di Meloni negli USA: "Sostegno all'Europa" Leggi su Quotidiano.net "Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa, l'Unione europea è ben contenta che l'Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee. Mi pare che la Francia di missioni ne abbia fatte tante. Noi siamo l'Italia e lavoriamo nell'interesse dell'Unione europea". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha commentato le perplessità del ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, sulla visita della premier Giorgiada Donald Trump. "Non credo proprio" ci siano ripensamenti, sulla visita della premier GiorgiaStati Uniti: "È giusto, tutti quanti la sostengono, anche Weber ha fatto una dichiarazione adelladel nostro presidente del Consiglio perché può aiutare molto l'", conclude.

