Amica.it - Sydney Sweeney e Jonathan Davino insieme a LA: ritorno di fiamma?

Leggi su Amica.it

Cosa sta succedendo tra? I fan se lo chiedono ormai da settimane, e cioè da quando ha iniziato a circolare la notizia che l’attrice di Euphoria e The White Lotus e il produttore cinematografico hanno annullato il matrimonio.L’uscita a Beverly Hills con il cane TankProprio qualche giorno fa, però, la (ex?) coppia è stata avvistataa Los Angeles., 27 anni, e, 41 anni, sono stati fotografati al Beverly Glen Deli domenica 6 aprile. I due, vestiti in modo casual, si sono seduti a un tavolino per circa un’ora e poi, stando a quanto riportato da una fonte a People, se ne sono andatiportando a passeggio il cane dell’attrice, Tank.Da qui il fiorire di ipotesi sullo status sentimentale dei due. A fine marzo infatti hanno iniziato a circolare voci sul fatto che i due non soltanto avessero annullato il matrimonio, ma vivessero separati, e chesi stesse concentrando sulla carriera.