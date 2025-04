SwitchBot S10 | robot aspirapolvere con mocio auto-pulente e asciugatura automatica costa meno della metà -51%

SwitchBot S10 è un robot aspirapolvere multifunzione dotato di doppia stazione automatica per riempimento e drenaggio dell'acqua, oltre a una base per auto-svuotamento della polvere fino a 10 settimane. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon a 539,99 euro, con IVA inclusa e uno sconto del 51%. Sconto esagerato del 51% su Amazon SwitchBot S10: robot aspirapolvere con sistema automatico di lavaggio e ricarica acqua L'aspirazione ha una potenza massima di 6500 Pa, sufficiente per raccogliere polvere, peli e residui solidi anche da tappeti. La tecnologia RevoRoll integra un mocio con rullo rotante che lava e asciuga automaticamente, migliorando la pulizia dei pavimenti duri. La vera novità è il sistema di gestione automatica dell'acqua. La stazione secondaria si collega direttamente agli impianti idraulici domestici per riempire il serbatoio e scaricare l'acqua sporca senza necessità di svuotamenti manuali.

