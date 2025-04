Ilgiornaleditalia.it - Svizzera, Jonas Lauwiner si autoproclama re dopo aver acquistato 149 terreni in 9 cantoni, un "impero" di 114mila metri quadrati

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 30enne di Zugo ha149sparsi in 9e su 83 strade Un 30enne si è proclamato "re di Burgdorf", in. La storia sta facendo il giro del web e ha dell'incredibile: un 30enne di Zugo, taleLuwiner, hanel corso dei mesi 149sparsi in tu