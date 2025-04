Sviet Margot | un emozionante tributo a ‘Stay On These Roads’ degli A-ha

Sviet Margot debuttano con una reinterpretazione toccante di "Stay On These Roads", il celebre brano degli anni '80 degli A-ha. Questa nuova versione, guidata dalla voce cristallina di Tiziana Giudici, cattura l'essenza romantica del brano originale con un twist moderno. Il singolo segna un momento di trasformazione per la band, abbracciando sonorità completamente elettroniche e un arrangiamento magistralmente curato da Antonio Aronne.Come è nata l'idea di reinterpretare "Stay On These Roads" degli A-ha per il vostro nuovo singolo?Abbiamo notato come molti artisti famosi si sono cimentati in brani di altri. Abbiamo pensato che cimentarsi in qualcosa scritto da altri reinterpretandolo a modo nostro, potesse esse una bella sfida da affrontare, per cui abbiamo prodotto questo brano ed altri che seguiranno, perché dalla sperimentazione di uno ci siamo appassionati e divertiti moltissimo! La scelta di questo brano degli A-HA nasce dal fatto che ci è sempre piaciuto moltissimo e che fosse un brano per cui valesse la pena affrontare questa sfida.

