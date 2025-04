Bergamonews.it - Supremasea porta la sua eleganza alla Milano Design Week con dei prodotti innovativi

Ile la classe di, azienda specializzata nell’arredamento Made in Italy per la nautica con sede a Capriolo, sbarcadal 7 al 13 Aprile.In occasione del ‘FuoriSalone 2025’ la realtà bresciana con sede legale a Martinengo esporrà una gamma dei suoiall’interno della storica enoteca milanese ‘Bottiglieria Bulloni’, presente dal 1933. Si tratta di 35 sedute, 10 schienali e 10 sgabelli con i quali verrà completamente arredato uno dei locali più iconici del capoluogo lombardo.Un’iniziativa organizzata insiemestart up To.Beche sarà presente con le sue proposte in tre distinte location: la già citata bottiglieria, il Social Bar ‘La Conca’ e il Temporary Showroom, in via Telesio, 19, nel quale si è svolta l’inaugurazione di lunedì 7 aprile dalle 17 alle 20.