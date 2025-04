Oasport.it - Superbike, “terzo incomodo” cercasi. Il Mondiale già ristretto a Bulega e Razgatlioglu?

Nicolòe Topraksi sono spartiti i successi nelle gare delsin qui disputate. Alla tripletta dell’italiano a Phillip Island, ha risposto quella del turco a Portimao. In Portogallo, il venticinquenne della Ducati si è peraltro attestato sempre alle spalle del ventottenne della Bmw (incappato però in un paio di passaggi a vuoto in Australia, che determinano il distacco di 29 punti in classifica generale).Siamo solamente a un sesto della stagione, ma viene da chiedersi se ci potrà essere qualche altro protagonista oltre ai due appena citati. Francamente, ora come ora, la risposta è negativa. Sul piano prestazionale, i più vicini al tandem di testa sono Alvaro Bautista (compagno di squadra di) e Danilo Petrucci, alfiere del Team Barni.Quattro podi per lo spagnolo, vincitore dei titoli 2022 e 2023, ma anche un paio di “zero” e soprattutto il fatto di essere sempre arrivato alle spalle della moto gemella.