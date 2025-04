Suor Paola l’appello di Bernabè a Lotito indigna i familiari | Fammi tornare con l’aquila Olympia il volo lo dedichiamo a lei

Lotito di escludere l'aquila Olympia dallo stadio. Al centro del polverone torna Juan Bernabè, il falconiere rimosso dopo aver pubblicato immagini intime sui social, e da allora colpito da un "Daspo" imposto dallo stesso presidente. l'appello social di Bernabè per il derby Attraverso un video su Instagram, Bernabè si è rivolto direttamente a Lotito, chiedendo di far tornare Olympia in occasione del derby, in onore di Suor Paola, la religiosa tifosa scomparsa pochi giorni fa. «Buongiorno Claudio. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce, verso il derby mi trovo a doverti dire questo», ha esordito. Poi il riferimento diretto: «Sai che il rendimento della Lazio in casa è calato, e la casualità vuole che sia calato da quando Olympia non vola più.

