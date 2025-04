Suo padre ha avuto un incidente Ma l’uomo è morto da vent’anni | truffatore beffato

padre è in grossi guai a causa di un incidente. “Ha investito una signora che è rimasta ferita, per evitare il carcere deve. Lecceprima.it - “Suo padre ha avuto un incidente”. Ma l’uomo è morto da vent’anni: truffatore beffato Leggi su Lecceprima.it LECCE – Telefona a casa di un’anziana, all’apparecchio fisso risponde la figlia, e lui si presenta come un maresciallo dei carabinieri, spiegando alla donna che suoè in grossi guai a causa di un. “Ha investito una signora che è rimasta ferita, per evitare il carcere deve.

