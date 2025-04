Sugar 2 | il cast si arricchisce con volti noti da Mission | Impossible e dal DCEU

Sugar, la serie neo-noir con Colin Farrell. Tra loro, volti celebri di Mission: Impossible, The Flash e Quantum Leap. Apple TV+ amplia il cast della seconda stagione di Sugar con tre nomi di spicco provenienti da alcune delle saghe più popolari del cinema contemporaneo. La serie, che ha per protagonista l'attore premio Oscar Colin Farrell nei panni di un enigmatico investigatore privato, si prepara così a tornare con nuovi volti e sviluppi intriganti. La prima stagione, composta da otto episodi, è andata in onda nel 2024 e ha ottenuto l'apprezzamento della critica, guadagnandosi l'etichetta Certified Fresh con un punteggio dell'81% su Rotten Tomatoes. Tre new entry nel cast di Sugar A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del rinnovo per una .

Sugar 2: il cast si arricchisce con volti noti da Mission: Impossible e dal DCEU. Sugar: Shea Whigham, Raymond Lee e Sasha Calle nella seconda stagione della serie di Apple TV+. Sugar, che ne sarà della serie tv con Colin Farrell?. Sugar: Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton nella seconda stagione della serie di Apple TV+.

