Successo delle Fiere dell’agricoltura.

Arezzo, 9 aprile 2025 – Nel bilancio positivo dell’edizione 2025di Mezzaquaresima va inserita, di diritto, anche la rassegnasvoltasi al Foro Boario. Sotto l’egida dell’Unione dei Comuni, tre giorni molto intensi e partecipati dal pubblico. Consueta esposizione di animali, con in testa splendidi esemplari bovini, giornata equestre, laboratori per studenti, degustazioni di squisita carne di produttori locali, la prova di abilità con trattore. Un ritrovato entusiasmo anche da parte degli allevatori del territorio, dopo le difficoltà del passato. In più quest’anno l’apprezzato convegno avente per tema l’alimentazione sul tema “Il cibo nel piatto, siamo quello che mangiamo: aspetto psicologico, nutrizionale e stile di vita”, al quale hanno preso parte esperti del settore e relatori qualificati.