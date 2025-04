Lanazione.it - Studenti, una vita da social. I consigli di Miss Italia : "State connessi con la realtà"

di Laura Valdesi "Quando sono diventatauna delle cose che ho subito pensato è stata ’come reagirò ai commenti?’ Ho sempre avuto una visione disincantata dei, amo lae sono consapevole che ciò che vediamo sul web non sempre lo è. Nessuno di noi pubblica le difficoltà che inebilmente s’incontrano nel viaggio della. E’ per questo che quando mi hanno incoronatoè stato facile leggere i commenti suisenza farmi influenzare troppo. E’ stato semplice non montarmi la testa per i complimenti e, allo stesso modo, altrettanto facile ignorare l’odio". Glidella prima e della seconda classe del ’Sarrocchi’ ascoltano interessati le parole di Ofelia Passaponti, dopo aver fatto decine di selfie con lasenese. Che ha lanciato un messaggio importante (e ascoltato) ai ragazzi ospiti ieri alla Lizza del truck ’Unada’, il progetto della polizia ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia.