Studenti toscani a confronto | la mediazione dei conflitti come strada verso il dialogo

Studenti della Toscana ha promosso, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Mediatori Professionisti, l'evento "La mediazione dei conflitti – Parole in gioco ed emozioni in campo". La giornata si è svolta nell'auditorium di Sant'Apollonia a Firenze, ed ha visto la partecipazione di più di 140 Studenti delle scuole secondarie superiori della regione. Un'iniziativa mirata a far conoscere il valore della mediazione come strumento di gestione pacifica dei conflitti, mostrando ai giovani come i medesimi principi adottati dai mediatori possano essere d'aiuto anche nelle sfide quotidiane e intergenerazionali. Ad introdurre l'incontro sono stati Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani, e l'avvocato Pietro Beretta Anguissola, presidente di ANMP.

