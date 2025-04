Ilrestodelcarlino.it - Studenti di quinta a lezione dagli ordini professionali

La scuola si apre agliper gliche si apprestano a scegliere il percorso universitario. L’istituto tecnico economico Serra, presieduto da Paolo Valli, ha promosso incontri di orientamento alle professioni, in accordo con gliprovinciali di commercialisti, consulenti del lavoro, notai ed avvocati per le classi quinte. Hanno i lavori i commercialisti, per i quali sono intervenuti il Pier Domenico Ricci, presidente dell’Ordine di Forlì-Cesena, Francesco Mondardini, Enrico Cangini e Manuel Titi, per conto dell’Unione Giovani Commercialisti di Forlì-Cesena. È stata presentata la professione di dottore commercialista aperta a nuove sfide, anche in tema di sostenibilità ed intelligenza artificiali e il presidente Ricci ha illustrato un caso di crisi di impresa sottolineando l’importanza del ruolo assunto dal dottore commercialista in tale procedura.