Studenti con disabilità | la Regione Emilia Romagna stanzia 18 milioni di euro

Regione Emilia-Romagna ha stanziato per il 2025 un totale di 18 milioni di euro destinati a sostenere i percorsi formativi degli Studenti con disabilità. L'intervento rappresenta un aumento del 50% rispetto all'anno precedente, quando le risorse ammontavano a 12 milioni di euro.

