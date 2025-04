Unlimitednews.it - Stretta dell’Ue sulle pratiche commerciali sleali transfrontaliere

ROMA (ITALPRESS) –nella filiera agroalimentare. I rappresentanti dei 27 Stati membri riuniti al Comitato speciale per l’agricoltura (CSA) hanno approvato il mandato negoziale del Consiglio Ue su un regolamento concernente nuove norme volte a contrastare lenella filiera agricola e alimentare. La proposta di Bruxelles si basa sulla constatazione che circa il 20% dei prodotti agroalimentari consumati in un Paese Ue proviene da un altro Stato membro. Il regolamento mira a stabilire un insieme completo di norme per la cooperazione transfrontaliera per evitarenelle relazioni tra imprese all’interno della filiera agricola e alimentare, migliorando la cooperazione nei casi in cui fornitori e acquirenti si trovino in stati Membri diversi.