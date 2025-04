Calciomercato.it - Stregati da Lautaro: 150 milioni per l’addio all’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Trascinatore, capitano vero. Col Bayernè stato tutto e di più. Ancora una volta e ancora una volta in Champions: quello di ieri è stato il suo settimo gol nell’edizione di quest’anno, la prima col girone unico. Meglio di lui ha fatto solo Eto’o (8) nel 2011. Ma c’è la gara di ritorno per raggiungere il camerunese, più eventualmente le semifinali per superarlo.da: 150per(AnsaFoto) – Calciomercato.itè tornato protagonista in campo, dando oltre il cento per cento pur non essendo ancora al meglio, ma anche sul calciomercato. In queste ore circola una indiscrezione che ha del clamoroso, qualora venisse confermata.Un grande club di Premier sarebbe pronto a presentare una proposta mostruosa per il suo cartellino, dunque per strapparlodella quale è simbolo oltre che capitano.