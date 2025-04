Internews24.com - Stramaccioni sicuro: «C’è tantissimo di Inzaghi in questa vittoria. È il successo della convinzione nel suo calcio. E su Frattesi…»

di Redazioneha parlatograndedell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League: le sue dichiarazioniL’ex allenatore nerazzurro Andreaha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando ildell’Inter nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco.SU LAUTARO – «Abbiamo visto un grande Lautaro, che ha vinto la sfida a distanza con Kane, segnando un gol a coefficiente di difficoltà altissimo: ha colpito la palla di collo esterno, ovvero nell’unico modo che aveva per indirizzarla sul palo opposto».SU BARELLA – «Sono queste le partite in cui ci si rende conto perché a oggi è considerato il nostro giocatore di maggiore quotazione internazionale. Ha disputato una gara pressoché perfetta, abbinando un’attenta fase difensiva alla capacità di supportare con energia e qualità la manovra dell’Inter».