Stramaccioni | C’è tanto Inzaghi nella vittoria dell’Inter sul Bayern Monaco! Lautaro? Vinto la sfida con Kane…

Andrea Stramaccioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della vittoria dell'Inter contro il Bayern Monaco in Champions League.ATTACCO – «Abbiamo visto un grande Lautaro, che ha Vinto la sfida a distanza con Kane, segnando un gol a coefficiente di difficoltà altissimo: ha colpito la palla di collo esterno, ovvero nell'unico modo che aveva per indirizzarla sul palo opposto».BARELLA – «Sono queste le partite in cui ci si rende conto perché a oggi è considerato il nostro giocatore di maggiore quotazione internazionale. Ha disputato una gara pressoché perfetta, abbinando un'attenta fase difensiva alla capacità di supportare con energia e qualità la manovra dell'Inter».

