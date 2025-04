Strage di Vergarolla proposta FdI per la giornata nazionale in ricordo dei martiri

Strage di Vergarolla, proposta FdI per la giornata nazionale in ricordo dei martiri. Strage di Vergarolla: presentata la proposta di legge di Fratelli d'Italia per istituire una giornata dedicata ai martiri. STRAGE VERGAROLLA, MATTEONI (FDI): PDL PER GIORNATA RICORDO IL 18 AGOSTO. Strage Vergarolla. FdI: istituiamo Giornata Ricordo con una pdl. Strage di Vergarolla 78 anni dopo: una stele a Pola, la mostra a Roma. Giorno del Ricordo. Omaggio alle vittime delle foibe. Lega: "Cerimonia sbrigativa". Ne parlano su altre fonti

Strage di Vergarolla, i riconoscimenti del Quirinale al medico eroe - Alla nipote di Geppino Micheletti le medaglie al merito e ai benemeriti della sanità pubblica. Dopo l'attentato non smise di operare i feriti nonostante la perdita dei figli e del fratello ... (rainews.it)

