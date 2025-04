Iltempo.it - Strage di Vergarolla, Matteoni (FdI): "Il 18 agosto sia la giornata nazionale per il ricordo"

“Ieri è stata presentata la proposta di legge, a mia prima firma, che istituisce disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime delladie l'istituzione della 'deldei martiri di'. Un atto di giustizia e verità, doverosi nei confronti di questa pagina di storia e del popolo istriano". Lo ha annunciato Nicole, deputata e segretario provinciale di Fratelli d'Italia Trieste a margine della conferenza stampa per la pdl. "Quel 181946 la spiaggia disi tinse di sangue a causa dell'esplosione deliberata di ordigni bellici. Morirono oltre 100 nostri connazionali, di cui circa un terzo bambini, in quello che è il primo, e ancora oggi il più sanguinoso, atto terroristico della storia della Repubblica Italiana - si legge nella nota dell'esponente di FdI - La mia proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere ildi questa tragedia messa per troppo tempo in secondo piano, istituendo unaper la memoria dei martiri che persero la vita in quell'atto vile e intenzionale, rendendo anche onore a chi eroicamente ha prestato soccorso per oltre 24 ore, come il medico triestino Geppino Micheletti".