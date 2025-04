Ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana, messa per le vittime: “Tragedia che ha segnato l’Italia”

Camugnano (Bologna), 9 aprile 2025 – Un anno dopo quel maledetto giorno. Nella chiesa di Camugnano è il primo anniversario delladi. Con unavengono ricordate le settedell’incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi. Un’esplosione sotterranea che rimarrà una delle tragedie più grosse degli ultimi anni. "L'assenza fa troppo rumore. Chiedo di ricordare per chi c'è stato e non c'è più. Un evento che hal'Italia e l'Europa. Questo è solo il giorno della commemorazione", dice Fara Garzillo, figlia di Vincenzo Garzillo, morto a 68 anni nella. Alle 10 i familiari dellesi riuniscono tutti insieme ed entrano in chiesa. A celebrare la funzione religiosa monsignor Giovanni Silvagni, citando nomi e cognomi di tutte le