Strafalcione al concorso scuola il ministero ammette | un quesito era sbagliato Si rifà l’esame ma dura 5 minuti

Leggi su Open.online

Piccola gaffe deldell’Istruzione e del Merito. In una nota, il dicastero di Giuseppe Valditara ha ammesso la presenza di unnella prova scritta deldocenti Pnrr 2 dello scorso 27 febbraio. La domanda incriminata è stata annullata perché privo di una risposta corretta tra quelle proposte. Una svista che ora ha portato l’amministrazione a indire una nuova prova, fissata per il prossimo 5 maggio. Ilriguardava l’ambito psicopedagogico e recitava: «Il concetto di “diffusione di identità” è stato proposto da: a Milton Erikson. b Jean Piaget. c Sigmund Freud. d John Bowlby.». Nessuna delle risposte, però, risultava corretta. A far emergere l’errore sono state 43 segnalazioni da parte dei candidati che hanno portato la Commissione nazionale, incaricata della validazione dei quesiti, adre l’incongruenza.