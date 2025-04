Strada Regina Vecchia chiusa a Laglio | 5 giorni di disagi sul lago di Como

Laglio (Como) – disagi in arrivo sul lago di Como, nei giorni precedenti i vari ponti di Pasqua e 25 aprile. La Strada provinciale 71 Regina Vecchia sarà infatti chiusa al traffico per quasi 5 giorni nel territorio comunale di Lagio. Per interventi legati alla riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico lungo la viabilità di competenza della Provincia, interventi finanziati con il Pnrr, la circolazione nel tratto interessato dai lavori sarà vietata dalle ore 9:00 del 14 aprile alle ore 18:00 del 18 aprile 2025. In particolare, l'intervento si rende necessario per eliminare l'interferenza derivante dalla presenza della condotta principale del gas metano nell'ambito della costruzione del nuovo tombotto del torrente Caraello.

