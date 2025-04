Stop a Uomini e Donne Il programma di Maria De Filippi si ferma cosa andrà in onda al suo posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mese di aprile porterà alcune significative variazioni nellazione pomeridiana di Canale 5, in particolare per quanto riguarda, il popolare talk show condotto daDe. Il, che si avvia verso la conclusione della sua attuale stagione, noninin due giornate festive previste nelle prossime settimane: Pasquetta e il 25 aprile. Un cambiamento che modificherà le abitudini del pubblico affezionato, in un mese già ricco di eventi e ponti festivi.La prima pausa nella messa inta per lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. In quell'occasione, il palinsesto di Canale 5 subirà una deviazione rispetto alla consuetazione: aldel talk show diDee del daytime di Amici 24, la rete dovrebbe proporre un film oppure una replica della fiction Tutto quello che ho, interpretata da Vanessa Incontrada.