Stm la Uilm contro la contestazione a un lavoratore per il ritardo dovuto alla malattia del figlio

contestazione per un ritardo di un'ora e 35 minuti dovuto alla necessità di assistere il figlio minore, malato. Il lavoratore in questione è un genitore separato, unico affidatario del giovane.

Stm, la Uilm contro la contestazione a un lavoratore per il ritardo dovuto alla malattia del figlio. Catania, Uilm: “Stm contesta un ritardo a padre single di un ragazzo malato”. Cartelli, bandiere e fischietti: è iniziata la due giorni di proteste alla STMicroelectronics. La segreteria della Uilm scrive ai vertici della STMicroelectronics contro il licenziamento di un dipendente. Catania, alla Stm "protesta delle brioches" dopo i silenzi su formiche e scarafaggi: iniziativa della Uilm. Ne parlano su altre fonti

