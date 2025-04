Stipendio aprile 2025 docenti e ATA fino a 100 euro in meno Manca riduzione cuneo fiscale come funziona

Stipendio aprile 2025: nonostante l'indennità di vacanza contrattuale, i cui termini di erogazione sono stati spiegati in dettaglio in un comunicato da NoIPA, docenti e ATA hanno percepito un importo netto più basso rispetto alla corrispondente mensilità del 2024. Ed è la mensilità di Pasqua, dei ponti, delle gite fuori porta, del ritorno a casa in treno o aereo. Tanta l'amarezza con cui sui social i lavoratori della scuola hanno espresso il proprio disappunto. L'articolo Stipendio aprile 2025 docenti e ATA, fino a 100 euro in meno. Manca riduzione cuneo fiscale, come funziona .

