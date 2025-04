Stipendi NoiPA aprile 2025 docenti e ATA | il taglio del cuneo fiscale slitta a giugno

Stipendi NoiPA dei dipendenti pubblici del comparto scuola risultano più leggeri del previsto. La causa è il ritardo nell'applicazione del taglio del cuneo fiscale, misura introdotta dal Governo a partire da gennaio 2025 per sostenere i redditi medio-bassi. L'aggiornamento dei sistemi informatici di NoiPA, l'ente che gestisce le buste paga del pubblico impiego, ha causato un rinvio dell'applicazione della misura fino a giugno 2025.

Cedolino NoiPa aprile 2025: quando sarà visibile? Per prof e ATA previsti alcuni aumenti: le cifre. Indennità di Vacanza Contrattuale e Indennità di Amministrazione: le novità in arrivo. Taglio del cuneo fiscale 2025, statali ancora in attesa. Cedolino NoiPA: importi visibili dall'8 aprile. Stipendi NoiPA aprile 2025: quando saranno visibili gli importi e cosa aspettarsi in busta paga. Cedolino Stipendi NoiPA aprile 2025, molta delusione tra docenti e ATA: arriva l'IVC, ma non il cuneo fiscale.

