Stellantis, crollo verticale: la produzione è al livello più basso da 1956

La situazione negli stabilimenti italiani disi fa sempre più preoccupante. Nei primi tre mesi del 2025 le linee di montaggio di Mirafiori, Pomigliano, Melfi, Cassino, Modena e Atessa hanno prodotto complessivamente 109.900 veicoli, peggiorando ulteriormente del 35,5% la già disastrosa performance registrata nello stesso periodo del 2024. Per le fabbriche che un tempo facevano capo alla Fiat si tratta del peggior risultato dal. Il dato emerge dal consueto rapporto trimestrale surealizzato dal sindacato Fim-Cisl.“Viste le dichiarazioni dei vertici dinegli ultimi incontri istituzionali, non ci aspettavamo un miglioramento ma nemmeno un dato così negativo”, commenta la sigla dei metalmeccanici, secondo cui l’azienda fa ricorso agli ammortizzatori sociali per quasi metà dei dipendenti.