Lettera43.it - Stefano De Martino saluta in lacrime Stasera tutto è possibile: è un addio?

Aria difraDe, varietà che ha condotto per sette edizioni consecutive dal 2019. Il presentatore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha infatti chiuso l’ultima puntata della stagione 2025 senza riuscire a trattenere lee pronunciando parole che lasciano presagire la fine di un viaggio. «Voglio ringraziare il pubblico che ci ha seguito in tutti questi anni e chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma meraviglioso», ha detto Deaccanto a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. «È stata un’esperienza bellissima, un’opportunità per costruire quella che oggi posso chiamare famiglia». Infine, ha aggiunto, senza sbilanciarsi troppo: «Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto». Per l’ex ballerino di Amici si parla di un futuro in prima serata su Rai 1 e persino di un approdo a Sanremo.