Stefano De Martino è meglio come amico che come fidanzato | Emma Marrone lancia la frecciatina al conduttore che chiude in lacrime Stasera tutto è possibile

Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”. Emma Marrone ha lanciato una frecciatina ironica a De Martino nell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda l’8 aprile su Rai 2. La cantante è stata ospite della trasmissione per la gioia dei fan ma anche di quanti, in fondo in fondo, hanno sempre sperato che lei e l’ex danzatore tornassero insieme dopo essere stati una coppia ai tempi della loro partecipazione ad “Amici”. Speranze che negli ultimi mesi sono state alimentate da certa stampa scandalistica che ha parlato di un riavvicinamento importante quando in realtà si tratta di affetto e stima professionale reciproche.IL SIPARIETTO CON Emma Marrone – Durante la parodia di “C’è posta per te” proposta da Vincenzo De Lucia a “STEP” l’imitatore nei panni di Maria De Filippi ha spiegato a De Martino: “Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, però per discrezione non l’ha fatto perché aspettava tu fossi single. Ilfattoquotidiano.it - “Stefano De Martino è meglio come amico che come fidanzato”: Emma Marrone lancia la frecciatina al conduttore che chiude in lacrime “Stasera tutto è possibile” Leggi su Ilfattoquotidiano.it è moltoche”.hato unaironica a Denell’ultima puntata di “” andata in onda l’8 aprile su Rai 2. La cantante è stata ospite della trasmissione per la gioia dei fan ma anche di quanti, in fondo in fondo, hanno sempre sperato che lei e l’ex danzatore tornassero insieme dopo essere stati una coppia ai tempi della loro partecipazione ad “Amici”. Speranze che negli ultimi mesi sono state alimentate da certa stampa scandalistica che ha parlato di un riavvicinamento importante quando in realtà si tratta di affetto e stima professionale reciproche.IL SIPARIETTO CON– Durante la parodia di “C’è posta per te” proposta da Vincenzo De Lucia a “STEP” l’imitatore nei panni di Maria De Filippi ha spiegato a De: “ha pensato tante volte di venire a casa tua, però per discrezione non l’ha fatto perché aspettava tu fossi single.

