Stefano De Martino chiude in lacrime Stasera Tutto è Possibile

Stefano De Martino durante i saluti finali di Stasera Tutto è Possibile. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime, abbracciato e consolato dai suoi compagni di viaggio, su tutti Biagio Izzo. Aria di addio?Voglio ringraziare Tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po' di anni faafferma commosso, quasi incredulo di sé nel non riuscire a parlare. Quella che si è conclusa è stata l'undicesima edizione di STEP, la settima consecutiva con al timone l'ex ballerino di Amici, che ereditò il programma da Amadeus nel 2019.E' una grande opportunità lavorativa, è stata un'esperienza bellissima, un'opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famigliaaggiunge.

