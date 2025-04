Stefano De Martino chiude in lacrime l’edizione Stasera tutto è possibile | l’annuncio spiazza i fan

Stefano De Martino, lacrime dopo la puntata di “Stasera tutto è possibile”: l’annuncio. Ieri sera, martedì 8 aprile si è conclusa l’ultima edizione di “Stasera tutto è possibile”, il game show che attraverso giochi e sketch esilaranti, intrattiene il pubblico di Rai 2 durante un attesissimo appuntamento settimanale. Puntata dopo puntata, il conduttore campano è riuscito a conquistare il pubblico: con la sua ironia e il suo savoir-faire è diventato il perfetto timoniere di un programma che punta a regalare momenti di leggerezza e divertimento. Tuttavia, al momento dei saluti e della chiusura, De Martino non ha saputo nascondere un velo di amarezza e dispiacere. La reazione forte e genuina durante l’annuncio ha subito fatto rimbalzare sui social un’ipotesi riguardo il suo futuro nel programma. Tvzap.it - Stefano De Martino chiude in lacrime l’edizione “Stasera tutto è possibile”: l’annuncio spiazza i fan Leggi su Tvzap.it News Tv.Dedopo la puntata di “”:. Ieri sera, martedì 8 aprile si è conclusa l’ultima edizione di “”, il game show che attraverso giochi e sketch esilaranti, intrattiene il pubblico di Rai 2 durante un attesissimo appuntamento settimanale. Puntata dopo puntata, il conduttore campano è riuscito a conquistare il pubblico: con la sua ironia e il suo savoir-faire è diventato il perfetto timoniere di un programma che punta a regalare momenti di leggerezza e divertimento. Tuttavia, al momento dei saluti e della chiusura, Denon ha saputo nascondere un velo di amarezza e dispiacere. La reazione forte e genuina duranteha subito fatto rimbalzare sui social un’ipotesi riguardo il suo futuro nel programma.

Stefano De Martino chiude in lacrime Stasera Tutto è Possibile: "A presto, forse qui o forse altrove". Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino chiude in lacrime (8), Emma è una bomba (9), Nargi a disagio (5). Stefano De Martino in lacrime per la fine di Stasera tutto è possibile: è pronto a lasciare il programma?. “Stasera tutto è possibile”, arriva l’ultima puntata dello show di Stefano De Martino. "Stasera tutto è possibile", ultima puntata della stagione per il comedy show condotto da Stefano De Martino. Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti. Ne parlano su altre fonti

Stefano De Martino chiude in lacrime Stasera Tutto è Possibile: “A presto, forse qui o forse altrove” - I saluti finali di Stefano De Martino con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto sono il sintomo di un addio al programma dopo sette stagioni: "È ... (fanpage.it)

Stefano De Martino chiude in lacrime Stasera Tutto è Possibile - Commozione per Stefano De Martino durante i saluti finali nell'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. Ecco il video ... (davidemaggio.it)

Stefano de Martino in lacrime durante l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile: si commuovono anche Biagio Izzo e Paolantoni. Cos'è successo - Il gran finale dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile si è trasformato in un momento di grande emozione per tutto il cast. Se le lacrime di Stefano De Martino ... (ilgazzettino.it)