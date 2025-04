Foggiatoday.it - Status di vittima di mafia negato a una testimone di giustizia: perché il caso di Teresa Potenza può fare giurisprudenza

Leggi su Foggiatoday.it

“Stia certa che finché avrò vita, finché avrò respiro, io mi batterò. Per me e per tutti gli altri testimoni didimenticati”. La voce di, prima gentile e pacata, si fa tutt’un tratto determinata del dichiarare il suo obiettivo. “Sono stata usata e gettata via dalla.