Stati Uniti | Hegseth avverte a Panama sulle minacce cinesi nelle Americhe

Stati Uniti "non vogliono la guerra con la Cina", ma agiranno per scoraggiare le "minacce" cinesi nelle Americhe, ha avvertito oggi a Panama il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. "Non cerchiamo la guerra con la Cina. Ma insieme dobbiamo prevenire la guerra scoraggiando con fermezza e vigore le minacce cinesi in questo emisfero", ha dichiarato Hegseth nel secondo giorno della sua visita a Panama, il cui canale è al centro di una controversia tra Cina e Stati Uniti. Quotidiano.net - Stati Uniti: Hegseth avverte a Panama sulle minacce cinesi nelle Americhe Leggi su Quotidiano.net Gli"non vogliono la guerra con la Cina", ma agiranno per scoraggiare le ", ha avvertito oggi ail segretario alla Difesa statunitense Pete. "Non cerchiamo la guerra con la Cina. Ma insieme dobbiamo prevenire la guerra scoraggiando con fermezza e vigore lein questo emisfero", ha dichiaratonel secondo giorno della sua visita a, il cui canale è al centro di una controversia tra Cina e

Al-Riyadh: colloquio tra Khalid bin Salman e Pete Hegseth. La Cina invia 19 navi militari a Taiwan e avverte: indipendenza significa guerra. Hegseth avverte il Messico: “Pronti ad intervenire militarmente nel Paese”. La Cina corteggia i suoi vicini ma il Pentagono avverte: difenderemo Taiwan. Caso Goldberg: cos’è Signal è perché tutti ne parlano. Trump avverte l’Europa: “Pace quasi fatta con Mosca, senza gli Usa la Nato crolla”. Ne parlano su altre fonti

Hegseth a Panama, gli Usa non vogliono la guerra con la Cina - Gli Stati Uniti "non vogliono la guerra con la Cina", ma agiranno per scoraggiare le "minacce" cinesi nelle Americhe, ha avvertito oggi a Panama il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. "N ... (ansa.it)

Usa, Hegseth: “Non permetteremo che la Cina minacci il Canale di Panama” - "Oggi il Canale di Panama si trova ad affrontare minacce continue. Gli Stati Uniti d'America non permetteranno alla Cina comunista o a qualsiasi altro Paese ... (msn.com)

Perché lo scandalo della chat di Hegseth non è solo un problema di informazioni. Parla il prof. Alegi (Luiss) - "Lo scandalo della chat tra il ministro della difesa Hegseth e altri non è soltanto un problema di informazioni" spiega il Prof Alegi ... (startmag.it)