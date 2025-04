Ilfattoquotidiano.it - Statali, anche in aprile stipendi tagliati di 100 euro: software non aggiornati con le nuove norme sul cuneo fiscale

adglidei lavoratoriitaliani saranno più bassi di quelli dovuti. Il governo, infatti, non è ancora in grado di assicurare che saranno applicate le novità relative al, cioè i bonus e le detrazioni che hanno sostituito gli sconti contributivi in vigore nel 2024. Con il risultato che le buste paga saranno inferiori di circa 100netti rispetto a come sarebbero se la pubblica amministrazione aggiornasse icon lefiscali. Il portale NoiPa, piattaforma del Mef per la gestione del personale pubblico, ha diffuso un comunicato in cui si impegna a garantire gli arretrati per il ritardo del rinnovo del contratto nazionale, ma non fa menzione al nuovo. Quindi ha corretto solo in parte il pasticcio avvenuto nel cedolino di marzo, in cui mancavano sia i bonus fiscali sia gli effetti del rinnovo contrattuale.